Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Аверин Григорий Семенович
Аверин Григорий Семенович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Аверина Марфа
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать:
Аверина Марфа
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия