Богданова Евдокия Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1881 ст.
Сын: Богданов Игнатий Афанасьевич
Отец ребёнка: Богданов Афанасий Макарович
Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники на крещении 24.12.1881 г.: Богданов Яков Ларионович, казак Богданова Прасковья Макаровна, казачья жена.
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.
Сын: Богданов Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Богданов Афанасий Макарович
Год вычислен по записи о венчании: 22.10.1908 ему было 20 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно