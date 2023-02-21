Богданова Евдокия Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Евдокия Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1881 ст.

Сын: Богданов Игнатий Афанасьевич

Отец ребёнка: Богданов Афанасий Макарович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники на крещении 24.12.1881 г.: Богданов Яков Ларионович, казак Богданова Прасковья Макаровна, казачья жена.
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.

Сын: Богданов Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Богданов Афанасий Макарович

Год вычислен по записи о венчании: 22.10.1908 ему было 20 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Афанасий Макарович

Смерть
Неизвестно
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