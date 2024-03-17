Абышева Зейникомал Жатобековна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1970
Дочь: Сусликова (Абышева) Жамиля Зейнуловна
Отец ребёнка: Абышев Зейнула Исаевич
Рождение ребёнка
06.07.1971
Отец ребёнка: Абышев Зейнула Исаевич
Рождение ребёнка
04.06.1974
Дочь: Успанова (Абышева) Айнагуль Зейнуловна
Отец ребёнка: Абышев Зейнула Исаевич
Рождение ребёнка
15.08.1975
Отец ребёнка: Абышев Зейнула Исаевич
Рождение ребёнка
05.12.1985
Сын: Абышев Кадырма Зейнулович
Отец ребёнка: Абышев Зейнула Исаевич