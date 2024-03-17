Абышева Зейникомал Жатобековна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абышева Зейникомал Жатобековна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абышев Зейнула Исаевич

Рождение ребёнка
16.01.1970

Дочь: Сусликова (Абышева) Жамиля Зейнуловна

Отец ребёнка: Абышев Зейнула Исаевич

Рождение ребёнка
06.07.1971

Сын: Абышев Жанат Зейнулович

Отец ребёнка: Абышев Зейнула Исаевич

Рождение ребёнка
04.06.1974

Дочь: Успанова (Абышева) Айнагуль Зейнуловна

Отец ребёнка: Абышев Зейнула Исаевич

Рождение ребёнка
15.08.1975

Сын: Абышев Жомарт Зейнулович

Отец ребёнка: Абышев Зейнула Исаевич

Рождение ребёнка
05.12.1985

Сын: Абышев Кадырма Зейнулович

Отец ребёнка: Абышев Зейнула Исаевич

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