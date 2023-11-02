Красноперов Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасноперов Геннадий Николаевич

Красноперов Геннадий Николаевич

avatar

Место рождения

Омская область, Тарский район, Шкитовка

Дата рождения

27.10.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1940

Отец: Красноперов Николай Матвеевич

Мать: Красноперова Мария Петровна

Омская область, Тарский район, Шкитовка
Бракосочетание
26.12.1964

Жена: Красноперова Людмила Степановна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
20.09.1965

Сын: Красноперов Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Красноперова Людмила Степановна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
08.04.1972

Сын: Красноперов Михаил Геннадьевич

Мать ребёнка: Красноперова Людмила Степановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close