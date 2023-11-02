Красноперов Геннадий Николаевич
Место рожденияОмская область, Тарский район, Шкитовка
Дата рождения27.10.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1940
Омская область, Тарский район, Шкитовка
Бракосочетание
26.12.1964
Рождение ребёнка
20.09.1965
Сын: Красноперов Игорь Геннадьевич
Мать ребёнка: Красноперова Людмила Степановна
Рождение ребёнка
08.04.1972
Сын: Красноперов Михаил Геннадьевич
Мать ребёнка: Красноперова Людмила Степановна