Юрьева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марья Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Аграфена Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович
Работа или профессия
Неизвестно