Юрьева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марья Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Аграфена Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Евстратович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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