Blackman (Glasker) Jenny
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1915
Сын: Blackman David
Отец ребёнка: Blackman Берка Лейзерович
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Blackman George
Отец ребёнка: Blackman Берка Лейзерович
Рождение ребёнка
01.01.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Blackman Берка Лейзерович
Работа или профессия
Неизвестно