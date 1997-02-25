Blackman (Glasker) Jenny — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Blackman (Glasker) Jenny

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1915

Сын: Blackman David

Отец ребёнка: Blackman Берка Лейзерович

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Blackman George

Отец ребёнка: Blackman Берка Лейзерович

Рождение ребёнка
01.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blackman Берка Лейзерович

Работа или профессия
Неизвестно
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