Основина Клещева Татьяна Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1986
Сын: Основин Александр Владиславович
Отец ребёнка: Основин Владислав Витальевич
Рождение ребёнка
07.04.1991
Дочь: Основина Алёна Владиславовна
Отец ребёнка: Основин Владислав Витальевич