Основина Клещева Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Основина Клещева Татьяна Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Основин Владислав Витальевич

Рождение ребёнка
12.10.1986

Сын: Основин Александр Владиславович

Отец ребёнка: Основин Владислав Витальевич

Рождение ребёнка
07.04.1991

Дочь: Основина Алёна Владиславовна

Отец ребёнка: Основин Владислав Витальевич

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