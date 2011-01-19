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Шульга Матвей Юрьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

19.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.2011

Отец: Шульга Юрий Викторович

Мать: Шульга Оксана Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
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