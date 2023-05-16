Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.08.1903 ст.

Муж: Семен Иродионов

Рождение ребёнка
1906 ст.

Дочь: Александра Семенова

Отец ребёнка: Семен Иродионов

Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Семен Иродионов

Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Александра Семенова

Отец ребёнка: Семен Иродионов

Смерть
Неизвестно
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