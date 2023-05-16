Екатерина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.08.1903 ст.
Муж: Семен Иродионов
Рождение ребёнка
1906 ст.
Дочь: Александра Семенова
Отец ребёнка: Семен Иродионов
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Семен Иродионов
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Александра Семенова
Отец ребёнка: Семен Иродионов
Смерть
Неизвестно