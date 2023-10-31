Костикова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костикова Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1963

Дочь: Костикова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Костиков Юрий Петрович

Рождение ребёнка
08.12.1963

Дочь: Дубовицкая Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Костиков Юрий Петрович

Рождение ребёнка
21.01.1973

Дочь: Выдрицкая Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Костиков Юрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовицкая Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Костиков Юрий Петрович

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