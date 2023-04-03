Сыромятникова (Елясина) Ольга Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятникова (Елясина) Ольга Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1878

Дата смерти

После 02.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1878

Отец: Еляскин Прокопий Герасимович

Мать: Елясина Евфимия Сергеевна

Бракосочетание
26.10.1903

Муж: Сыромятников Фёдор Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Башкировы По невесте: Крайнов и Елясин
Рождение ребёнка
04.07.1904

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1905

Сын: Сыромятников Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1911

Сын: Сыромятников Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1913

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1917

Сын: Сыромятников Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 02.10.1910
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