Сыромятникова (Елясина) Ольга Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1878
Дата смертиПосле 02.10.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1878
Бракосочетание
26.10.1903
Поручители по жениху: Башкировы По невесте: Крайнов и Елясин
Рождение ребёнка
04.07.1904
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
18.08.1905
Сын: Сыромятников Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
17.07.1911
Сын: Сыромятников Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.1913
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
29.06.1917
Сын: Сыромятников Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Сыромятников Фёдор Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 02.10.1910