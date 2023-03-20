Тимофеева Аксинья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Аксинья Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Клементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Васса Васильевна

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Клементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Василий Клементьевич

Смерть
Неизвестно
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