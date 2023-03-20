Тимофеева Аксинья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Клементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Васса Васильевна
Отец ребёнка: Тимофеев Василий Клементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно