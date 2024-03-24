Соловьев Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Василий Федоров

Место рождения

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.07.1901

Сын: Соловьев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Соловьева Мария Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Мария Егорова

Смерть
Неизвестно
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