Родионов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1920
Сын: Родионов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Родионова Ефимия Сергеевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томска.
Место жительства
До 1920
Больше-Юнгинская волость Козьмодемьянского уезда Казанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно