Медведева (Митенёва) Лидия Кельсиевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Митенёв Кельсий Анисимович
Мать: Митенёва Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Медведев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Медведев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Алексей
Смерть
Неизвестно