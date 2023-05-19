Медведева (Митенёва) Лидия Кельсиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Митенёва) Лидия Кельсиевна

Место рождения

Вымол, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Митенёв Кельсий Анисимович

Мать: Митенёва Анна Осиповна

Вымол, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Медведев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Медведев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Алексей

Смерть
Неизвестно
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