Родионова (Афанасьева) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасьев Петр Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Владимир Дмитриевич
Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1959
Сын: Родионов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Родионов Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2006
Жижица, Куньинский муниципальный район, Псковская область