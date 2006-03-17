Родионова (Афанасьева) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Афанасьева) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.03.2006

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Петр Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Владимир Дмитриевич

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1959

Сын: Родионов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Родионов Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Владимир Дмитриевич

Смерть
17.03.2006
Жижица, Куньинский муниципальный район, Псковская область
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