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Иваненко Владимир

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Место рождения

Волгоград

Дата рождения

04.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1957

Отец: Ануфриев Анатолий

Мать: (Петанина) Любовь

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1976

Жена: Иваненко (Пэдурару) Евдокия

Рождение ребёнка
08.07.1977

Дочь: Забровская (Иваненко) Оксана

Мать ребёнка: Иваненко (Пэдурару) Евдокия

Рождение ребёнка
29.12.1983

Сын: Иваненко Андрей

Мать ребёнка: Иваненко (Пэдурару) Евдокия

Рождение ребёнка
31.07.1985

Сын: Пэдурару Виталий

Мать ребёнка: Иваненко (Пэдурару) Евдокия

Работа или профессия
После 2005
Чабан

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