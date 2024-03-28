Иваненко Владимир
Место рожденияВолгоград
Дата рождения04.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1957
Отец: Ануфриев Анатолий
Мать: (Петанина) Любовь
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1976
Рождение ребёнка
08.07.1977
Дочь: Забровская (Иваненко) Оксана
Мать ребёнка: Иваненко (Пэдурару) Евдокия
Рождение ребёнка
29.12.1983
Сын: Иваненко Андрей
Мать ребёнка: Иваненко (Пэдурару) Евдокия
Рождение ребёнка
31.07.1985
Сын: Пэдурару Виталий
Мать ребёнка: Иваненко (Пэдурару) Евдокия
Работа или профессия
После 2005
Чабан