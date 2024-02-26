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Чурилина Евдокея Николаева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
29.10.1820 ст.

Муж: Чурилин Федор Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чурилин Козьма Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Федор Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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