Чурилина Евдокея Николаева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
29.10.1820 ст.
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Чурилин Козьма Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Федор Иванов (Ич)
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно