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Дорофей Федорович
Дорофей Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Федор Алексеевич
1749 г.р.
Мать
Матрена Тарасовна
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Федор Алексеевич
Мать:
Матрена Тарасовна
Смерть
Неизвестно
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