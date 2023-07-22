Обыденнова (Баринова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обыденнова (Баринова) Зинаида Николаевна

Место рождения

Калужская область, Сухиничский район, деревня Кадыковка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баринов Николай Николаевич

Мать: Баринова Акулина Васильевна

Калужская область, Сухиничский район, деревня Кадыковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коляникова Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вознюк Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обыденнов Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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