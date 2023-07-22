Обыденнова (Баринова) Зинаида Николаевна
Место рожденияКалужская область, Сухиничский район, деревня Кадыковка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Калужская область, Сухиничский район, деревня Кадыковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коляникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вознюк Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обыденнов Александр
Смерть
Неизвестно