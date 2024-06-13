Девятов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Девятов Михаил Николаевич

Мать: Девятова Раиса Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девятова-Уркушкина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Девятова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девятова-Ермакова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Девятова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девятов Роман Николаевич

Мать ребёнка: Девятова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девятова Галина

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