Девятов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девятова-Уркушкина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Девятова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девятова-Ермакова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Девятова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Девятова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Девятова Галина