Рушинцева Ирина Матвеева
Место рожденияРоссийская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости
Дата рождения04.05.1889 ст.
Дата смерти18.07.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1889 ст.
Российская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости
Воспреемники: Харитон Акакиев, солдатская жена Фекла Стефанова Димитриева
Смерть
18.07.1890 ст.
Российская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости
Причина смерти: от кори