Рушинцева Ирина Матвеева 04.05.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Рушинцева Ирина Матвеева

Место рождения

Российская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости

Дата рождения

04.05.1889 ст.

Дата смерти

18.07.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

С 1862 по 1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1889 ст.

Отец: Рушинцев Матвей Логинов

Мать: Рушинцева Параскева Стефанова

Российская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости
Воспреемники: Харитон Акакиев, солдатская жена Фекла Стефанова Димитриева
Смерть
18.07.1890 ст.
Российская империя, Оренбургская губерния, Мензелинский уезд, Бетькинская волость, село Прости
Причина смерти: от кори

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