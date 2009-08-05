Крезина Феона Власьевна
Место рожденияСмоленская область, Ельнинский район, деревня Хлысты
Дата рождения20.09.1925
Дата смерти05.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1925
Отец: Крезин Влас Филиппович
Мать: Крезина Анна Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1953
Дочь: Зуева (Крезина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Свиридов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.05.1957
Дочь: Манцурова (Крезина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Свиридов Иван Васильевич
Смерть
05.08.2009
Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область