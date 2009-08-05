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Крезина Феона Власьевна

Место рождения

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Хлысты

Дата рождения

20.09.1925

Дата смерти

05.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1925

Отец: Крезин Влас Филиппович

Мать: Крезина Анна Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.1953

Дочь: Зуева (Крезина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Свиридов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.05.1957

Дочь: Манцурова (Крезина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Свиридов Иван Васильевич

Смерть
05.08.2009
Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

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