Лыков Петр Игнатьевич
Место рожденияОрловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Дата рождения1682
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Лыков Игнат Кузьмич
Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Лыкова Ирина Ивановна
Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыкова Ирина Ивановна
Смерть
1760