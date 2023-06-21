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Лыков Петр Игнатьевич

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Место рождения

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское

Дата рождения

1682

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Лыков Игнат Кузьмич

Мать: не указана

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Рождение ребёнка
1707

Сын: Лыков Степан Петрович

Мать ребёнка: Лыкова Ирина Ивановна

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыкова Ирина Ивановна

Смерть
1760
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