Мартыненко Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ольга Лукина
Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов
Рождение ребёнка
?.02.1835
Дочь: Евдокия Лукина
Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов
Место жительства
20.04.1835 ст.
Написание фамилии - Мартиненко Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 259
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Лукина
Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов
Место жительства
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 641
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно