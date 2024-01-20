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Мартыненко Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мартиненко Семен Лукин

Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ольга Лукина

Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мартыненко Гаврило Лукин

Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мартыненко Яков Лукин

Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов

Рождение ребёнка
?.02.1835

Дочь: Евдокия Лукина

Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Написание фамилии - Мартиненко Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 259
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Лукина

Отец ребёнка: Мартыненко Лука Семенов

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 641
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Лука Семенов

Смерть
Неизвестно
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