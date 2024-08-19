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Bers (Берс) Elisabeth Ivanovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1789

Дата смерти

25.03.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1807

Сын: Берс Александр Густав

Отец ребёнка: Берс (Behrs) Густав Иоганн Gustav Johann (Estafij Ivanovich)

Рождение ребёнка
08.04.1808

Сын: Bers Andrey Evstafievich

Отец ребёнка: Берс (Behrs) Густав Иоганн Gustav Johann (Estafij Ivanovich)

Смерть
25.03.1855

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