Bers (Берс) Elisabeth Ivanovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1789
Дата смерти25.03.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1807
Отец ребёнка: Берс (Behrs) Густав Иоганн Gustav Johann (Estafij Ivanovich)
Рождение ребёнка
08.04.1808
Отец ребёнка: Берс (Behrs) Густав Иоганн Gustav Johann (Estafij Ivanovich)
Смерть
25.03.1855