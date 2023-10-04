Ширявсков Вахромей (Ворфоломей) Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширявсков Вахромей (Ворфоломей) Нефедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ширявсков Нефед (Мефодий) Яковлевич

Мать: Ширявскова Василиса

Рождение ребёнка
1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширявсков Николай Ворфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Прорвинский поселок, Бударинской станицы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширявсков Киприан Ворфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Коловертное, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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