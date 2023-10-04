Ширявсков Вахромей (Ворфоломей) Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширявсков Николай Ворфоломеевич
Прорвинский поселок, Бударинской станицы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширявсков Киприан Ворфоломеевич
Коловертное, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно