Гайков Александр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайков Александр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1941

Дата смерти

03.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1968

Дочь: Спицына Елена Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайкова Лариса Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.05.1990
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