Гайков Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1941
Дата смерти03.05.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1968
Дочь: Спицына Елена Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайкова Лариса Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.05.1990