Рудоквас Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1931
Дочь: Щербакова Елена
Отец ребёнка: Рудоквас Семён
Рождение ребёнка
1934
Сын: Рудоквас Владимир
Отец ребёнка: Рудоквас Семён
Украина, Каховка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменева Лидия
Отец ребёнка: Рудоквас Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Рудоквас Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виговская Светлана
Отец ребёнка: Рудоквас Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудоквас Семён
Смерть
Неизвестно