Колдунов Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колдунов Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Колдунов Михаил Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Закустище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Колдунов Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Закустище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колдунова Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Закустище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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