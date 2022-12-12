Архачева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.03.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Прибыткова Мирония Захаровна
Отец ребёнка: Архачев Захар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1887 ст.
Причина смерти: от старости; Погребена 17.03.1887