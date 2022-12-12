Архачева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архачева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.03.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Прибыткова Мирония Захаровна

Отец ребёнка: Архачев Захар Иванович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архачев Захар Иванович

Смерть
15.03.1887 ст.
Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от старости; Погребена 17.03.1887
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