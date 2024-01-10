(Насырова) Минька — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Насырова) Минька

(Насырова) Минька

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Увахитов Хамидулла

Отец ребёнка: Апсалямов Увахит

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибифатиха

Отец ребёнка: Апсалямов Увахит

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Увахитов Гарифулла

Отец ребёнка: Апсалямов Увахит

Смерть
Неизвестно
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close