(Насырова) Минька
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Увахитов Хамидулла
Отец ребёнка: Апсалямов Увахит
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибифатиха
Отец ребёнка: Апсалямов Увахит
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Увахитов Гарифулла
Отец ребёнка: Апсалямов Увахит
Смерть
Неизвестно
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.