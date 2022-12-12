Калужинова (Рыловникова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Рыловникова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Лысых Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Калужинов Василий Федорович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Калужинов Василий Федорович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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