Калужинова (Рыловникова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Лысых Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Калужинов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Калужинов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно