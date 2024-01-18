Жерноклеева (Анастасія Илларіонова Масленникова) Анастасия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1899 ст.
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1921
Сын: Жерноклеев Николай Борисович
Отец ребёнка: Борисъ Дмитріевъ Жерноклѣевъ Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.06.1925
Дочь: Ежеленко Прасковья Борисовна
Отец ребёнка: Борисъ Дмитріевъ Жерноклѣевъ Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.06.1929
Сын: Жерноклеев Владимир Борисович
Отец ребёнка: Борисъ Дмитріевъ Жерноклѣевъ Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Попова Анна Борисовна
Отец ребёнка: Борисъ Дмитріевъ Жерноклѣевъ Борис Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1968