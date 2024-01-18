Жерноклеева (Анастасія ​Илларіонова​ Масленникова) Анастасия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖерноклеева (Анастасія ​Илларіонова​ Масленникова) Анастасия Илларионовна

Жерноклеева (Анастасія ​Илларіонова​ Масленникова) Анастасия Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1899 ст.

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1921

Сын: Жерноклеев Николай Борисович

Отец ребёнка: Борисъ Дмитріевъ Жерноклѣевъ Борис Дмитриевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
10.06.1925

Дочь: Ежеленко Прасковья Борисовна

Отец ребёнка: Борисъ Дмитріевъ Жерноклѣевъ Борис Дмитриевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.06.1929

Сын: Жерноклеев Владимир Борисович

Отец ребёнка: Борисъ Дмитріевъ Жерноклѣевъ Борис Дмитриевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Попова Анна Борисовна

Отец ребёнка: Борисъ Дмитріевъ Жерноклѣевъ Борис Дмитриевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисъ Дмитріевъ Жерноклѣевъ Борис Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
1968
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close