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Меркулова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Село Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Меркулов Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Меркулов Сергей Иосифович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Сергей Иосифович

Смерть
Неизвестно
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