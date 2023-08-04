Шостенко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Шостенко Яков Фомич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Шостенко Яков Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Шостенко Яков Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шостенко Яков Фомич
Смерть
Неизвестно