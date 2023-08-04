Шостенко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостенко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шостенко Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Шостенко Яков Фомич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шостенко Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Шостенко Яков Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Шостенко Яков Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шостенко Яков Фомич

Смерть
Неизвестно
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