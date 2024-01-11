Равилов Хусяин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРавилов Хусяин

Равилов Хусяин

Место рождения

с. Мочалей Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Равилов Сабир

Мать: Айша

с. Мочалей Горьковской обл.
Рождение ребёнка
14.02.1923

Сын: Саберов Садек Хусяинович

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Горьковская обл., Пильненский р-н, с. Н. Мочалеи
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сабиров Вафа Хусяинович

Мать ребёнка: Равилова Алимя

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1936

Сын: Сабиров Раис

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Фатех

Мать ребёнка: Равилова Алимя

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Равилова Алимя

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Анвяр Хусяинович

Мать ребёнка: Равилова Алимя

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Мирфаиз Хусяинович

Мать ребёнка: Равилова Алимя

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Жафяр Хусяинович

Мать ребёнка: Равилова Алимя

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Равилова Алимя

с.Новомочалей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саря Хусяиновна

Мать ребёнка: Равилова Алимя

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close