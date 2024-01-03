Ширина (Бондарева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширина (Бондарева) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Бондарев Алексей Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
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