Мозгольд Яков Яковлевич
Место рожденияп. Николаевка, Донбасс
Дата рождения01.01.1905
Дата смерти11.10.1938
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905
Отец: Мозгольд Masgoldt Яков
п. Николаевка, Донбасс
Рождение ребёнка
09.11.1922
Дочь: Мищанец Эмма Яковлевна
Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна
Рождение ребёнка
14.11.1924
Дочь: Клоченко Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна
Рождение ребёнка
26.09.1926
Сын: Мозгольд Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна
Рождение ребёнка
29.01.1933
Дочь: Дик Лиля Яковлевна
Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна
Рождение ребёнка
21.12.1938
Дочь: Хоменко Элла Яковлевна
Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1938