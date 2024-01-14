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Мозгольд Яков Яковлевич

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Место рождения

п. Николаевка, Донбасс

Дата рождения

01.01.1905

Дата смерти

11.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905

Отец: Мозгольд Masgoldt Яков

Мать: не указана

п. Николаевка, Донбасс
Рождение ребёнка
09.11.1922

Дочь: Мищанец Эмма Яковлевна

Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна

Рождение ребёнка
14.11.1924

Дочь: Клоченко Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна

Рождение ребёнка
26.09.1926

Сын: Мозгольд Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Беляев Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна

Рождение ребёнка
29.01.1933

Дочь: Дик Лиля Яковлевна

Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна

Рождение ребёнка
21.12.1938

Дочь: Хоменко Элла Яковлевна

Мать ребёнка: Мозгольд Христина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозгольд Христина Андреевна

Смерть
11.10.1938
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