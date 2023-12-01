Гладких -- Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Гладких Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Гладких Тимофей Гордеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гладких Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Гладких Тимофей Гордеевич
Рождение ребёнка
26.06.1914
Отец ребёнка: Гладких Тимофей Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно