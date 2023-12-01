Гладких -- Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких -- Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Гладких Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Гладких Тимофей Гордеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гладких Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Гладких Тимофей Гордеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.06.1914

Сын: Гладких Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Гладких Тимофей Гордеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладких Тимофей Гордеевич

Смерть
Неизвестно
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