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Орлов Степан Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Дарья Карпова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Орлов Александр Степанов

Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Орлова) Ольга Стефанова

Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Орлов Павел Степанов

Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова

Рождение ребёнка
06.07.1841

Сын: Орлов Михаил Степанов

Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова

Рождение ребёнка
19.04.1846

Дочь: (Орлова) Александра Степанова

Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова

Рождение ребёнка
15.01.1848

Сын: Орлов Иоанн Степанов

Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова

Смерть
Неизвестно

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