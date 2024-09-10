Орлов Степан Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Дарья Карпова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Орлова) Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Орлов Павел Степанов
Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова
Рождение ребёнка
06.07.1841
Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова
Рождение ребёнка
19.04.1846
Дочь: (Орлова) Александра Степанова
Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова
Рождение ребёнка
15.01.1848
Сын: Орлов Иоанн Степанов
Мать ребёнка: Орлова Дарья Карпова
Смерть
Неизвестно