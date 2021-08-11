Херсонская (Куделькина) Августа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Херсонская (Куделькина) Августа Федоровна

Место рождения

Кировская обл, Вятско-Полянский р-он, д. Шипицино

Дата рождения

07.03.1928

Дата смерти

11.08.2021

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1928

Отец: Куделькин Федор Васильевич

Мать: Куделькина Александра Егоровна

Кировская обл, Вятско-Полянский р-он, д. Шипицино
Рождение ребёнка
28.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Херсонский Леонид Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
11.08.2021
Нижегородская обл, г Богородск
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