Херсонская (Куделькина) Августа Федоровна
Место рожденияКировская обл, Вятско-Полянский р-он, д. Шипицино
Дата рождения07.03.1928
Дата смерти11.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1928
Кировская обл, Вятско-Полянский р-он, д. Шипицино
Рождение ребёнка
28.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Херсонский Леонид Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.08.2021
Нижегородская обл, г Богородск