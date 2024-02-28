Селивонов Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1891 ст.
«Выдана справка на гербовой бумаге 9\\ I - 37 г.
Крещение
21.12.1891 ст.
Бракосочетание
16.01.1911 ст.
Журавка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.07.1913 ст.
Сын: Селивонов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Селивонова Татьяна Ивановна
«Выдана справка о рождении № 15 24\\I - 1973 г. Выд II-БП296751 21\\III - 81 г.»
Участие в бою
С 1914 по 1918
Первая Мировая Война | 1914-1918 Памяти героев Великой войны | Хронология события Война России на два фронта Русские войска были развернуты на двух основных направлениях — на Юго-Западном (против Ав... Показать все
Участие в бою
?.03.1917
Бой
Лечение в госпитале
19.05.1917 ст.
город Бахмач, Бахмачский района, Черниговская губерния, Украина
Причина: болен Учреждение: Лазарет Всероссийского Земского Союза | Лечение | 1914-1918 Памяти героев Великой войны | Хронология события Война России на два фронта Русские войска были развернуты на д... Показать все
Лечение в госпитале
18.06.1917 ст.
Новгород-Северский район, Черниговская губерния, Украина
Причина: болен Учреждение: Новгород-Северский Земской лазарет | Лечение | 1914-1918 Памяти героев Великой войны | Хронология события Война России на два фронта Русские войска были развернуты на двух... Показать все
Военная служба
1917
Род войск: рядовой Воинское звание: 228-й пехотный Задонский полк
Участие в бою
С 22.06.1941 по 09.05.1945
Великая Отечественная война
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно