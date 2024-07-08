Езус Ефим Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Езус Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Езус Федор Андреевич

Мать: Езус Евфросиния Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Езус Андрей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Езус) Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Езус Михаил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Троицкая, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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