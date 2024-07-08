Езус Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Езус Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Езус Андрей Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Езус) Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Езус Михаил Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Троицкая, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно