Седов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1965
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Седова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
?.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Седова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
06.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Седова Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно