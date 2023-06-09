Седов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1965

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Седова Валентина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седова Валентина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седова Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Валентина Павловна

Смерть
Неизвестно
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