Кирпичников Филипп Андреев
Место рождения
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: Кирпичников Андрей Афанасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1867
Дочь: Елена Филипова
Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея Филимонова
Рождение ребёнка
11.08.1868
Дочь: Наталья Филипова
Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно