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Кирпичников Филипп Андреев

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Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: Кирпичников Андрей Афанасьев

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.07.1867

Дочь: Елена Филипова

Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея Филимонова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.08.1868

Дочь: Наталья Филипова

Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея Филимонова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпичникова Пелагея Филимонова

Смерть
Неизвестно
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