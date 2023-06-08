Говорова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1918

Сын: Говоров Александр

Отец ребёнка: Говоров Михаил

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Михаил

Отец ребёнка: Говоров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Василий

Отец ребёнка: Говоров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Говоров Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говоров Михаил

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