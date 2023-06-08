Говорова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврил
Рождение ребёнка
25.05.1918
Сын: Говоров Александр
Отец ребёнка: Говоров Михаил
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говоров Михаил
Отец ребёнка: Говоров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говоров Василий
Отец ребёнка: Говоров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Говоров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Говоров Михаил