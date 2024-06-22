Ланчукова Ирина (Ариша) Федоровна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланчукова Ирина (Ариша) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

16.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Фоменко Федор

Мать: Фоменко Татьяна

Рождение ребёнка
09.05.1932

Дочь: Белимова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Ланчуков Лан Чи Фу Михаил (Масан)

Рождение ребёнка
30.10.1941

Дочь: Какабелиева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Ланчуков Лан Чи Фу Михаил (Масан)

Смерть
16.11.1986

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