Ланчукова Ирина (Ариша) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти16.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Фоменко Федор
Мать: Фоменко Татьяна
Рождение ребёнка
09.05.1932
Дочь: Белимова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Ланчуков Лан Чи Фу Михаил (Масан)
Рождение ребёнка
30.10.1941
Дочь: Какабелиева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ланчуков Лан Чи Фу Михаил (Масан)
Смерть
16.11.1986