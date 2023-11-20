Lange Emilie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lange Emilie

Место рождения

Jadwigin

Дата рождения

1904

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Lange Michael

Мать: Nehring Christine

Jadwigin
Смерть
1947
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