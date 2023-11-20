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Lange Emilie
Lange Emilie
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Древо
Место рождения
Jadwigin
Дата рождения
1904
Дата смерти
1947
Пол
Женский
Отец
Lange Michael
1870 г.р.
Мать
Nehring Christine
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Lange Michael
Мать:
Nehring Christine
Jadwigin
Смерть
1947
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