Колупаев Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1933
Дата смерти08.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1933
Отец: Колупаев Алексей
Рождение ребёнка
23.04.1958
Сын: Колепаев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Прилепская Колупаева Мария Евстигнеевна
Рождение ребёнка
16.07.1959
Сын: Колупаев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Прилепская Колупаева Мария Евстигнеевна
Рождение ребёнка
22.07.1962
Сын: Колупаев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Прилепская Колупаева Мария Евстигнеевна
Рождение ребёнка
23.07.1970
Дочь: Колупаева Осадчева Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Прилепская Колупаева Мария Евстигнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.2021