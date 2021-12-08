Колупаев Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолупаев Михаил Алексеевич

Колупаев Михаил Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1933

Дата смерти

08.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1933

Отец: Колупаев Алексей

Мать: Чечулина Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
23.04.1958

Сын: Колепаев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Прилепская Колупаева Мария Евстигнеевна

Рождение ребёнка
16.07.1959

Сын: Колупаев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Прилепская Колупаева Мария Евстигнеевна

Рождение ребёнка
22.07.1962

Сын: Колупаев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Прилепская Колупаева Мария Евстигнеевна

Рождение ребёнка
23.07.1970

Дочь: Колупаева Осадчева Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Прилепская Колупаева Мария Евстигнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилепская Колупаева Мария Евстигнеевна

Смерть
08.12.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close